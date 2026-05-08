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Male gli italiani al Main Event di Montecarlo: segui il Day 4 in diretta streaming

Solo un azzurro è riuscito a superare il Day 3. Al comando c'è Eychenne. Segui il torneo in tempo reale
2 min
Male gli italiani al Main Event di Montecarlo: segui il Day 4 in diretta streaming© .

Il Day 3 del Main Event EPT di Montecarlo ha ridotto il campo a 48 giocatori. A guidare la classifica è il francese Thomas Eychenne, già campione EPT Barcellona 2025, con circa 1,84 milioni di chip (154 BB), seguito dal marocchino Mehdi Chaoui e dal bulgaro Ognyan Dimov. Tra gli eliminati eccellenti figurano Hossein Ensan, Maria Konnikova e il campione in carica Aleksandr Shevliakov. Dalle 15 il Day 4 del Main Event in diretta streaming con il commento in italiano: seguilo sul nostro sito.

SEGUI L’EPT MONTECARLO LIVE SUL NOSTRO SITO

Male gli italiani

Male gli italiani: dei nove azzurri presenti, solo Fabiano Cappelli ha superato il taglio, con 457.000 chip. Fuori tutti gli altri, da Camosci a Ferraro passando per Di Giacomo e Trevisani.

 

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