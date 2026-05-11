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EPT Montecarlo: trionfo Stoica al Main Event, due picche sfiorate per l’Italia

Vittoria del player russo dopo il testa a testa finale contro l'austriaco Binder. Camosci e Barakat si fermano secondi
1 min
EPT Montecarlo: trionfo Stoica al Main Event, due picche sfiorate per l’Italia © .

Roman Stoica ha trionfato al Main Event dell'EPT Montecarlo 2026, battendo un field da 1.011 iscritti e portando a casa €825.000. Il russo arrivava in grande forma: nei mesi scorsi aveva già vinto un Mystery Bounty all'EPT Barcellona per €300.000 e collezionato deep run a Malta e Praga. Ha eliminato l'austriaco Bernhard Binder, arrivato al final day da chipleader, in un heads up durato pochissime mani e risolto con un tris di sette contro la top pair dell’avversario.

EPT Monte-Carlo, l’albo d’oro del Main Event: ci sono anche due italiani

Due picche sfiorate per l’Italia

Sul fronte italiano, il festival si chiude con due secondi posti che fanno rumore. Enrico Camosci ha ceduto solo a Stephen Chidwick nell'Event #60 da 20.000€, incassando €95.453 dopo un deal. Youness Barakat si è invece fermato secondo nell'Event #59 da 2.100€ con 122 iscritti, battuto dallo spagnolo Manuel Roca: per lui €37.560. Due picche sfiorate per l’Italia del poker proprio in chiusura dell’EPT Montecarlo.

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