Juventus-Sassuolo, può starci almeno un gol per parte

La Juventus di Allegri non perde al novantesimo da 13 partite consecutive. Tra i bianconeri e le semifinali di Coppa Italia c’è un Sassuolo reduce dal 4-0 subito in campionato sul campo della Sampdoria . Insomma, sulla carta non c’è storia e l’1 bianconero è accreditato di un premio tutto sommato discreto.

Precedenti all'insegna dello spettacolo

I precedenti tra le due squadre mettono in risalto Over 2,5 e Gol, con i neroverdi dunque capaci di graffiare i bianconeri... e addirittura di sbancare lo Stadium come accaduto a fine ottobre: 2-1 il finale per la banda Dionisi. Ancora una volta entrambe le squadre a segno? Possibile. Da considerare, allora, la combo che lega la doppia chance 1X all’esito Gol.