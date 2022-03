Pronostico Wolfsburg-Arsenal: si riparte dall'1-1 di Londra

Non solo Lione-Juventus , il programma odierno della Women's Champions League prevede anche il ritorno di Arsenal-Wolfsburg . Alla "Volkswagen Arena" si riparte dall'1-1 di Londra . Con i gol in trasferta che non valgono più "doppio" a nessuna delle due squadre è permesso fare calcoli, si entra in campo per vincere.

Statistiche a confronto

La partita mette a confronto la capolista della Bundesliga femminile e la seconda potenza della Women's Premier League. Il Wolfsburg nelle dodici gare casalinghe disputate tra campionato e Champions ha perso solamente contro la Juventus (0-2). Nelle restanti undici sfide la compagine tedesca ha sempre conquistato i tre punti al novantesimo. Nelle Gruppo A Wassmuth (miglior realizzatrice del torneo con otto reti) e compagne oltre ad aver perso contro la Juventus hanno battuto per 5-0 il Servette e per 4-0 il Chelsea.

L'Arsenal è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale grazie ai nove punti totalizzati nel Gruppo C. Le inglesi con tre vittorie (una sola in trasferta) e tre sconfitte (due fuori casa) sono riusciti ad avere la meglio sull'Hoffenheim (battuto in casa per 4-0) e sul Koge (sconfitta sia in Danimarca per 5-1 che a Londra per 3-0). Da sottolineare come l'Arsenal lontano dai lidi amici con sette reti all'attivo e nove al passivo abbia sempre fatto registrare la "combo" che lega il Goal all'Over 3,5.

Alla "Volkswagen Arena" entrambe le squadre proveranno a vincere per chiudere la pratica nei novanta minuti regolamentari. Da provare il Multigol 3-5 al triplice fischio dell'arbitro.