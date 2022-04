Feyenoord-Marsiglia, il pronostico sorride agli olandesi ma...

Oltre a Leicester-Roma giovedì sera è in programma, sempre alle 21, la partita d'andata dell'altra semifinale di Conference League . Il Feyenoord , terzo in Eredivisie, ospita il Marsiglia secondo in Ligue 1 ma col Psg già campione di Francia e quindi irraggiungibile. Le quote sorridono agli olandesi ma...

Il Marsiglia pareggia poco

Il primo round tra olandesi e francesi mette di fronte due squadre che in campo europeo si stanno facendo valere. Il Feyenoord nelle 10 gare giocate in Conference ha collezionato 7 successi e 3 pareggi, segnando in totale 25 gol (2,5 di media a partita) e subendone 13.

Per il Marsiglia si contano solo sei partite in questa competizione visto che i francesi provengono dall'Europa League dove hanno chiuso al terzo posto il mini girone frequentato anche dalla Lazio (in parità il doppio confronto con Sarri). Una volta approdati in Conference, Cengiz Under e compagni non hanno sbagliato un colpo facendo en plein contro Qarabag, Basilea e Paok. Per l'OM sono 13 i gol all'attivo e appena 4 quelli subìti. Come dire che le credenziali per strappare un risultato utile al "De Kuip" di Rotterdam sono in regola.

La doppia chance X2 può essere una scelta valida, la quota prevista è intorno all'1.70. Da segnalare che il Marsiglia ha pareggiato (al 90') solo uno degli ultimi 20 incontri giocati tra campionato e coppe varie. Si tratta di un 1-1 in Ligue 1 contro il Troyes e, a proposito di 1-1, questo score vale circa 7 volte la posta.