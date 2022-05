Pronostico Villarreal-Liverpool, possibile il "2"

Prima semifinale di ritorno per la Champions League , il Liverpool porta in dote all'Estadio de la Ceramica un rassicurante vantaggio di due gol (2-0) ottenuto ad Anfield. In casa degli spagnoli gli uomini di Klopp hanno il pronostico dalla loro parte anche nel secondo confronto con il Villarreal .

Champions League, fai il tuo pronostico su Villarreal-Liverpool

Fiducia ai Reds, ecco le quote sulle "Parate"



Nell’ultimo periodo di sorprese se ne sono viste tante (basti pensare all’eliminazione del Bayern Monaco nei quarti di Champions proprio per mano del Villarreal) ma stavolta l’impressione è diversa.

Tutto può accadere ma, proprio volendo fare un confronto con la doppia sfida con i tedeschi del Bayern, c’è da dire che Lewandowski e compagni nei 180 minuti disputati contro il “Sottomarino Giallo” non sono mai riusciti ad avere un doppio vantaggio che avrebbe costretto gli spagnoli a doversi esporre.

Una situazione che contro il Liverpool invece esiste e costringerà la formazione di Unay Emery a dover essere per forza più spregiudicata. Una situazione a cui Albiol e compagni sono anche poco abituati e che dovranno per di più gestire contro un avversario fortissimo come il Liverpool. Con queste premesse il match dovrebbe, in teoria, essere caratterizzato dal segno “2”, dal “Goal” e dall’Over 2,5. Tre esiti che anche per le quote risultano i più probabili.

Segno 2 dei Reds che andrebbe a interrompere una lunga serie positiva degli spagnoli. Già, perchè considerando tutte le competizioni, il “Sottomarino Giallo” è imbattuto in casa addirittura dal 27 novembre scorso. Data che coincide con la sconfitta per 3-1 rimediata in campionato per mano del Barcellona.

Sono disponibili quote anche su eventi speciali come le “Parate”. Ad Anfield tre da parte del portiere del Villarreal, nessuna per Alisson. Nel retour match l’opzione 1 con riferimento all’1X2 parate vale 1.50,

il segno 2 si gioca a 3.40.