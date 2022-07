Europei femminili, Over 2,5 in vista in Francia-Italia

Indovina il risultato esatto di Francia-Italia e vinci!

Molte reti in vista al novantesimo

Subito lo scoglio più duro per le Azzurre, che si sono qualificate per la fase finale del torneo in virtù del secondo posto ottenuto nelle qualificazioni alle spalle della Danimarca. Il bottino di Gama e compagne è stato di 8 vittorie, un pari e un ko con 37 gol segnati e 5 subìti. Impressionante il ruolino di marcia delle francesi, capaci di mettere insieme 7 vittorie e un pareggio con 44 gol all’attivo e… nessuno al passivo!

Di recente l’Italia ha pareggiato 1-1 in amichevole con la Spagna del Pallone d’Oro Putellas, dando quindi la sensazione di potersela giocare contro chiunque. Le quote sorridono nettamente alla Francia, ma si può tranquillamente scegliere un esito tra Goal e Over 2,5.