Talleres Cordoba-Union Santa Fe, ecco il pronostico

Il programma dell'11ª giornata della Liga Profesional prevede il confronto tra il Talleres Cordoba e l' Union Santa Fe . Nell'ultima partita disputata i padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 sul campo del San Lorenzo mentre gli ospiti hanno battuto in casa il Godoy Cruz per 2-1.

Indovina il risultato di Talleres Cordoba-Union Santa Fe e vinci

Under contro Over, scopri il pronostico

Analizzando i risultati fatti registrare dalle due squadre nelle prime dieci giornate di campionato si notano subito due curiosità molto interessanti. Il Talleres Cordoba davanti al proprio pubblico non ha mai centrato la "Somma Gol: 3" e "4" (sempre Under 2,5) mentre l'Union Santa Fe lontano dai lidi amici (sempre Over 2,5) non ha mai chiuso un match con al massimo due reti al novantesimo. In controtendenza al "Mario Alberto Kempes" si può provare l'accoppiata "X2" (gli ospiti hanno 9 punti in più dei loro avversari) più Under 4,5.