Lipsia-Bayern, in palio c'è la Supercoppa di Germania

Supercoppa di Germania, fai il tuo pronostico su Lipsia-Bayern

Goal e Over 2,5 in vista

Il Bayern Monaco, senza Lewandowski ma con un Manè in più in organico, cerca la terza affermazione di fila nella competizione dopo quelle ottenute nelle ultime due stagioni a spese del Borussia Dortmund.

Le due sfidanti hanno all’attivo ovviamente solo gare amichevoli, bene il Lipsia col Southampton (3-1) e malissimo col Liverpool (0-5). Il Bayern dopo il 6-2 rifilato agli americani del Dc United ha perso per 1-0 contro il Manchester City di Guardiola (decisivo Haaland).

Ora però si fa sul serio e il Lipsia, uscito sconfitto negli ultimi tre precedenti (tutti terminati con somma gol “Dispari”), vuole prendersi una rivincita.

Per le quote favorito il Bayern per la vittoria al 90’, il 2 è offerto a 1.90 mentre l’1 del Lipsia vale 3.50. Il pareggio è un’opzione da 4 volte la posta. Partita sulla carta divertente, da Goal (1.45) e Over 2,5 (1.50).