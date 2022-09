Siviglia-Manchester City, il pronostico del match

Prima giornata del Gruppo G di Champions League , il Siviglia di Lopetegui si appresta a ricevere il Manchester City di Guardiola . La formazione andalusa non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, in Liga Lamela e compagni hanno conquistato soltanto un punto frutto del pareggio contro il Valladolid (1-1). Nelle restanti 3 giornate il Siviglia è uscito sconfitto per 2-1 dai campi di Almeria e Osasuna e ha perso per 3-0 in casa contro il Barcellona .

Differente il cammino del Manchester City, i "Citizens" dopo aver alzato bandiera bianca in Community Shield contro il Liverpool (3-1) hanno fatto registrare 4 vittorie e 2 pareggi nelle successivie 6 gare di Premier League. Un Haaland in stato di grazia (10 reti realizzate in campionato) potrebbe timbrare ancora una volta il cartellino, un suo gol paga mediamente poco più di 1.70.

Per le quote non sembra esserci partita, il "2" è offerto a circa 1.35 mentre l'1 è in lavagna a 8. Goleada in arrivo? Da provare il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "1-2; 1-3; 1-4".