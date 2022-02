Bundesliga, Lipsia-Colonia: migliori quote e pronostico

Tra i principali campionati europei che regalano l'anticipo del venerdì c'è anche la Bundesliga. Il weekend di grande calcio tedesco si apre con Lipsia-Colonia, scontro diretto tra due squadre che hanno alla portata un piazzamento in Europa, anche quella più nobile.

Bundesliga, indovina il risultato di Lipsia-Colonia

Sempre Over 1,5 per il Lipsia in casa

Una squadra come il Lipsia ha l'obbligo di centrare l'obiettivo Champions. In casa André Silva e compagni (sempre Over 1,5 finora) hanno ottenuto otto vittorie e tre sconfitte, segnando di media quasi tre gol a partita.

Il Colonia in trasferta il suo gol lo fa quasi sempre, poche le eccezioni (a secco in casa di Hoffenheim e Dortmund) e a inizio stagione ha segnato due gol sul campo del Bayern Monaco perdendo però per 3-2.

Alla luce di questi dati si possono prendere due strade per quanto riguarda il pronostico. Alla luce dei tanti gol segnati in casa dal Lipsia, può meritare attenzione l'esito Multigol Casa 2-4. In alternativa, occhio alla combo 1X (Lipsia imbattuto) più Goal (Segnano entrambe).