Bochum-M'gladbach, padroni di casa favoriti

Fai ora i tuoi pronostici!

Il cammino delle due squadre

Per il M'gladbach non sarà per niente semplice far punti sul campo del Bochum. Polter e compagni al momento vantano due punti in più dei loro avversari e davanti al proprio pubblico con 19 reti all'attivo e solamente 12 al passivo hanno fatto registrare 7 vittorie (da ricordare il 4-2 inflitto al Bayern Monaco il 12 febbraio scorso), 3 pareggi e 3 sconfitte. In questa stagione il M'gladbach in trasferta non è riuscito ad ottenere buoni risultati, solo 2 successi e 3 pareggi in 13 gare con 13 gol realizzati e ben 30 subiti. Con questi numeri è lecito provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.