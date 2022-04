Pronostico Wolfsburg-Mainz, ospiti poca cosa in trasferta

Wolfsburg-Mainz, fai il tuo pronostico sull'anticipo di Bundesliga

Mainz "pigro" in trasferta, ecco una combo da provare

L'obiettivo del Wolfsburg è blindare la salvezza e riacquistare credito dopo l'umiliante "set" perso (1-6) col Dortmund. Una vera debacle. Il Mainz ha una posizione di classifica decisamente tranquilla e forse per questo si concede il "lusso" di lasciare punti per strada in trasferta dove non vince da fine ottobre e addirittura dall'11 settembre non chiude un incontro con la porta inviolata.

Fattore campo e motivazioni sono dunque due alleati dell'undici di casa che, guardando bene i numeri, non pareggiano per 1-1 addirittura dalla quinta giornata di Bundesliga.

I presupposti per provare la combo 1X più Over 1,5 sembrano quindi esserci.