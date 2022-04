Union Berlino-Furth, ok il Multigol 3-5 al 90'

Il programma della 32ª giornata di Bundesliga si apre con il confronto tra l' Union Berlino e il Furth . Sulla carta non dovrebbe esserci partita, i padroni di casa vantano 33 punti in più degli ultimi della classe.

Union Berlino scatenato, scopri il pronostico

Non importa contro quale squadra abbia giocato, l'Union Berlino nelle precedenti 4 giornate di campionato ha sempre conquistato i tre punti al 90'. I "Die Eisernen" sono il club che in questa stagione, insieme al Bayern e all'Eintracht, ha perso per meno volte in casa (soltanto 2). I biancorossi nelle restanti 13 gare interne hanno fatto registrare 9 vittorie e 4 pareggi.

Il Furth con 0 vittorie in 15 trasferte (solo 3 pareggi) difficilmente riuscirà a fermare l'avanzata dell'Union Berlino. Curiosità: l'undici di Urs Fischer in casa non ha mai terminato un incontro con esattamente tre reti. Piace la "combo" 1 più Multigol 3-5 al triplice fischio.