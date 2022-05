Bundesliga, Lipsia favorito contro il M'gladbach

Borussia M'gladbach-Lipsia chiude, insieme a Leverkusen-Eintracht, il programma della 32ª giornata di Bundesliga. Esattamente come nell'altro posticipo anche qui c'è una sola squadra motivata alla conquista della vittoria, nella fattispecie quella ospite. Di contro, un Gladbach sospeso nel limbo di chi non rischia di retrocedere ma non ha neanche ambizioni in questo rush finale. Quindi, per così dire "tranquillo".