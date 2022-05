Leverkusen-Eintracht, a pronostico l'1 non si discute

Uno dei due posticipi della 32ª giornata di Bundesliga è Leverkusen-Eintracht. Partita che dal lato Bayer , coinvolto nella bagarre Champions , ha un'importanza notevole visto che al termine del campionato mancano solo tre giornate. L'undici di Francoforte, invece, sta concentrando i suoi sforzi sull' Europa League e già giovedì dovrà tornare in campo per il ritorno delle semifinali contro il West Ham .

Bayer favorito, ecco un esito interessante

Con 72 gol segnati il Leverkusen può vantare il terzo miglior attacco del campionato dopo Bayern (campione di Germania) e Dortmund. Non solo, le "Aspirine" mettono sul piatto ben 10 apparizioni della somma gol maggiore di 4. Solo Bayern e Dortmund, ancora loro, con 13 uscite a testa, hanno "fatto meglio" da questo punto di vista.

L'Eintracht è reduce dal uno spettacolare 2-2 con L'Hoffenheim (Over 3,5) che ha portato a cinque la serie di "non vittorie" in campionato di Kostic e compagni.

Con questi dati a disposizione ognuno, ovviamente, può fare la scelta che più ritiene opportuna. Volendo suggerirne una, occhio alla combo 1+Over 2,5 oppure 1+Over 3,5 se si vuole spostare più su l'asticella.