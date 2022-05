Pronostico Amburgo-Hertha, match che vale una stagione

Amburgo-Hertha da brividi, fai il tuo pronostico

Gara dal pronostico incerto, scopri il consiglio

Il calcio è fatto di episodi e nel match d’andata sono stati decisamente favorevoli all’Amburgo, retrocesso nel 2018 per la prima volta nella sua storia.

Infatti, al 57’ quello che sembrava essere un tentativo di cross da parte di Ludovit Reis si è trasformato in un tiro letale per il portiere dell’Hertha Christensen (non esente da colpe nell’occasione). Nel primo tempo c’era poi stato un gol annullato a Belfodil dell’Hertha. Insomma, una partita da dimenticare per gli uomini di Magath.

Lunedì alle 20.30 l’attesissima sfida di ritorno al Volksparkstadion di Amburgo, sul campo di una squadra che aveva chiuso in crescendo (4 vittorie di fila) la Zweite Liga e ha confermato di essere davvero ostica.

Curioso come per certi versi la storia sembri ripetersi. Lo scorso anno lo spareggio tra la terz’ultima classificata della Bundesliga (il Colonia) e il Kiel (terzo in seconda divisione) finì con la vittoria, nel match d’andata, della squadra di Zweite Liga sempre col punteggio di 1-0. Al ritorno, però, la squadra di categoria superiore fece la voce grossa andando a vincere 5-1 in trasferta (e salvandosi).

Precedente incoraggiante per l’Hertha che non può fare calcoli e cercare quel successo che, nelle 17 trasferte disputate in campionato, è arrivato soltanto in 3 occasioni (poi 3 pareggi e 11 sconfitte).

In una partita del genere può davvero succedere di tutto e anzichè sull’1X2 finale forse è meglio orientarsi sui gol segnati.

Almeno una rete per parte vale 1.77, occhio all’opzione Multigol 1-2 primo tempo come possibile alternativa.