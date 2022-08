Quote Vincente Bundesliga, in lavagna Bayern senza rivali

Il Bayern Monaco ha iniziato la nuova stagione così come aveva chiuso la precedente: vincendo (la Supercoppa tedesca battendo 5-3 il Lipsia ). La partenza di Lewandowski direzione Barcellona sembra già essere stata metabolizzata e questa impressione è rafforzata analizzando le quote sul “ Vincente Bundesliga 2022/23".

Borussia Dortmund prima alternativa

L’undicesimo titolo di fila per la corazzata bavarese (sarebbe il 33° della sua storia) sembra lo stesso così scontato che renderebbe soltanto 1.20 volte la posta. Una quota irrisoria che la dice lunga su quello che potrebbe essere il torneo che sta per iniziare.

Come sempre l’alternativa alla squadra guidata da Nagelsmann è rappresentata dal Borussia Dortmund che ha vinto gli ultimi due titoli, consecutivi, nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 (prorpio prima dei dieci messi insieme dal Bayern). Un ritorno da parte dei BVB alla conquista del Meisterschale è una ipotesi che renderebbe 7.50 volte la posta.

In questa speciale classifica relativa a chi vincerà la Bundesliga che sta per iniziare, il podio è completato dal Lipsia che è in lavagna a 12. Segue il Leverkusen a 33 e l’Eintracht a 75.

Poi è il turno di quelle con premio “a tre cifre”: M’gladbach a 100, Wolfsburg a 150, Hoffenheim a 200 che precedono le altre tutte con quote, evidentemente, più alte.