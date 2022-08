Stoccarda-Lipsia, il pronostico del match

Indovina il risultato esatto di Stoccarda-Lipsia e vinci!

I padroni di casa possono andare a segno

Lo Stoccarda prima di vincere solo per 1-0 contro il Dresda (trentaduesimi di finale della DFB Pokal) aveva sempre vinto e centrato la "combo" Goal più Over 2,5 nelle sfide amichevoli contro Valencia (5-2), Brentford (2-1), Zurigo (3-2) e Boblingen (7-1).



In questo match per le quote parte favorito il Lipsia ma visti i risultati fatti registrare dai biancorossi nelle recenti amichevoli disputate si può provare il Multigol Casa 1-3 al novantesimo.