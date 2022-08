Pronostici Bundesliga, l'analisi di M’gladbach-Hertha

L’inizio del campionato per il M’gladbach è stato sicuramente positivo ma poteva andare ancora meglio. Dopo aver battuto per 3-1 l’Hoffenheim all’esordio il Borussia poteva concedere il bis a Gelsenkirchen ma un indomito Schalke, passando prima in vantaggio e riagguantando il 2-2 nel finale, ha rovinato i piani della squadra allenata da Daniel Farke che adesso insegue, a quota quattro punti, la coppia di testa a punteggio pieno formata da Bayern e Dortmund. Nell’anticipo del terzo turno il M’gladbach riceve l’Hertha che ha debuttato in campionato perdendo 3-1 il derby con l’Union e ha poi pareggiato in casa (1-1) con l’Eintracht di Francoforte.