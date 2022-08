Pronostici Bundesliga, per le quote Friburgo-Bochum è da 1

Bundesliga, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma

Un esito non scontato

Lo 0-7 incassato dai bavaresi fa salire a 12 il conteggio dei gol subiti dal Bochum in questa prima parte di campionato. In precedenza erano arrivate le sconfitte con Hoffenheim e Mainz.

Il Friburgo di Grifo ha vinto le due trasferte fin qui disputate contro Augsburg e Stoccarda e perso 3-1 in casa col Dortmund dopo aver chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo. Numeri alla mano quindi non ci sarebbe storia e anche per le quote il pronostico è chiuso con l'1 offerto mediamente a 1.50.

Se si vuole provare a pescare tra le opzioni "alternative" il consiglio ricade sull'esito Multigol Casa 2-4, ovvero Friburgo a segno da due a quattro volte.