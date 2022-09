Bundesliga, il pronostico di Dortmund-Hoffenheim

Il venerdì, si sa, è giornata di anticipi per molti campionati e anche la Bundesliga non è da meno. In Germania si parte con un match che, almeno sulla carta, promette scintille. Al " Signal Iduna Park " il Dortmund riceve l' Hoffenheim .

Indovina il risultato di Dortmund-Hoffenheim e vinci!

Il match si preannuncia spettacolare

La sfida mette di fronte due squadre che si trovano in posizione molto simile. Entrambe hanno nove punti in classifica (uno in meno della coppia di testa formata da Bayern e Union Berlino) ma, soprattutto, entrambe hanno dimostrato finora di realizzare e incassare reti con una certa naturalezza. I gialloneri non hanno preso gol alla prima e all’ultima uscita (ma ne hanno subìti 4 nelle due esibizioni intermedie) mentre l’Hoffenheim è imbattuto da 180 minuti (ma ha 5 reti al passivo nei 180’ precedenti). Per quanto riguarda le reti realizzate sono 7 quelle del Dortmund contro le 8 dei suoi avversari. Per le quote si parte con l’1 ma anche “Goal” e “Over 2,5” hanno elevate probabilità di farsi vedere.