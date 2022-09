Mainz-Hertha, piace il Multigol 2-4 al 90'

L'anticipo della 7ª giornata di Bundesliga va in scena alla "Mewa Arena". Il Mainz , padrone di casa, dopo aver perso per 4-1 sul campo dell' Hoffenheim è scivolato in sesta posizione ma con soli 4 punti di distanza dall' Union Berlino capolista.

L'Hertha è quart'ultimo ma nelle precedenti due gare di campionato ha mandato dei segnali di ripresa, Augsburg battuto in trasferta per 2-0 e pareggio in casa contro il Leverkusen (2-2).

Mettendo a confronto i ruolini di marcia delle rispettive squadre in campo si nota subito una cosa, il Mainz non ha ancora mai terminato un incontro con esattamente 2 e 4 reti mentre l'Hertha non ha mai fatto registrare la "Somma Gol" pari a 3.

Per le quote la possibilità che questo incontro termini con almeno 2,5 reti al novantesimo è proposta a circa 1.70 mentre l'Under 2,5 è un'opzione che raddoppia mediamente la posta in gioco. Per non correre troppi rischi si può provare in controtendenza il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.