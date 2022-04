Espanyol-Rayo, ospiti senza vittorie da un'eternità

Espanyol-Rayo, fai il tuo pronostico

Partita dall'esito incerto, scopri il pronostico

Una crisi senza fine. Il Rayo non vince in campionato da 13 giornate e il tesoretto salvezza, accumulato nella prima parte di campionato, si sta pian piano esaurendo. I madridisti proveranno a svoltare sul campo di un Espanyol che ha costruito nel suo stadio gran parte delle sue fortune: 31 dei 39 punti totali De Tomas e compagni li hanno ottenuti in casa. Non solo, nelle ultime 3 gare interne l'Espanyol ha vinto senza subìre gol contro Getafe, Maiorca e Celta. Insomma, il Rayo dovrà sudarsela.

Per le quote l'esito del match rappresenta un vero rebus. Espanyol davanti con l'1 offerto mediamente a 2.45 e il blitz del Rayo che sale a quota 3. Un divario non abissale insomma. Volendo guardare altrove, occhio alla combo 1X+Multigol 1-4.