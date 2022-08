Cremonese-Torino, ok il Multigol Casa 1-2

Allo stadio " Giovanni Zini " va in scena il confronto tra la Cremonese di Massimiliano Alvini e il Torino di Ivan Juric . La compagine grigiorossa dopo aver perso sui campi di Fiorentina (3-2) e Roma (1-0) si appresta a fare il suo esordio davanti al proprio pubblico.

Il Torino ha iniziato bene il suo campionato, vittoria in trasferta contro il Monza (2-1) e pareggio in casa con la Lazio (0-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

I grigiorossi possono andare a segno, scopri il pronostico

Le quote sorridono ai granata ma Sanabria e compagni dovranno fare molta attenzione a non sottovalutare il potenziale offensivo della Cremonese. Il club lombardo oltre ad aver segnato due gol a Firenze (Okereke e Bianchetti) hanno anche colpito due legni all'Olimpico di Roma (clamorosa la traversa di Dessers ad inizio secondo tempo sul risultato di 0-0). Ci può stare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.