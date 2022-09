Pronostici Serie B, Benevento-Cagliari: quote equilibrate

Archiviata Palermo-Genoa è il momento di analizzare un'altra sfida di cartello della quinta giornata di Serie B . Alle 14 di sabato 10 settembre il Vigorito ospiterà un super Benevento-Cagliari . Ecco qualche indicazione per i pronostici .

Serie B, indovina il risultato di Benevento-Cagliari e prova a vincere i premi in palio

Quote equilibrate, occhio al pareggio

Partiamo da una curiosità statistica. Il Benevento è rimasta l'unica squadra a non aver subìto gol nel primo tempo mentre il Cagliari di Liverani, insieme al Cosenza, è l'unica compagine di Serie B a non aver preso gol nella seconda frazione di gioco.

Le due squadre fanno registrare 3 Under 2,5 a testa e, per aggiungere altro materiale, vale la pena sottolineare la presenza della somma gol 1 al primo tempo nelle quattro partite disputate finora dai sardi.

Dalle statistiche alle quote. In lavagna vince... l'equilibrio visto che il successo del Benevento vale circa 2.60 mentre il blitz del Cagliari si gioca a 2.75.

Non è da escludere che il match possa terminare in parità (segno X a 3.20) con entrambe le compagini a segno almeno una volta. Il Goal, per la cronaca, è proposto a 1.80.