Modellino Juvenuts Stadium: costruisci a casa lo stadio dei tuoi sogni!

Vuoi fare un regalo a un bambino? Ecco l'idea fantastica per divertirti in compagnia dei più piccoli. Il modellino dello Juventus Stadium da costruire direttamente a casa tua!

Scopri questo fantastico kit in offerta su Amazon: un puzzle 3D, multicolore, che saprà rubare l'attenzione dei grandi e dei piccini, facendovi passare momenti di straordinario divertimento.

Il modellino dello stadio della Juve si può montare rapidamente e facilmente, senza bisogno di attrezzi o colla. Aumenta la tua destrezza e tieni per te un simbolo della tua squadra.

Puzzle Juventus Stadium

Porta in vita lo Juventus Stadium! Il puzzle 3D della tua squadra del cuore è l'ideale per divertirsi in compagnia di amici o in famiglia. Un acquisto perfetto per i grandi collezionisti, per gli adulti e ovviamente per i più piccoli.

Questo puzzle infatti è adatto per i bambini dai 3 anni in su. Si raccomanda la presenza di un adulto per i bambini con età inferiore ai 3 anni.

Assemblare il tutto è divertente, ma anche abbastanza semplice: ogni parte del puzzle è numerata per facilitare l'assemblaggio. Ma in ogni caso ci sono le istruzioni per qualsiasi dubbio.

Juventus Stadium 3D Model

Il modellino dell'Allianz Stadium è in grado di stupire davvero tutti. La somiglianza con lo stadio reale è impressionante: una riproduzione fatta veramente molto bene!

Le dimensioni sono le seguenti:

39,3 x 40 cm

altezza 14,6 cm.

Il tempo di assemblaggio stimato è di circa 120 minuti. Essendo ben articolato, il prodotto richiede del tempo per essere montato completamente, ma in ogni caso la procedura è semplice e intuitiva. Non c'è bisogno di colla nè di altri oggetti per l'assemblaggio. Il necessario è tutto all'interno della scatola.

Regalo Juventus Stadium

Ecco l'ottima idea regalo per i grandi tifosi della Juve. Un regalo alternativo e divertente: il modellino dello Juventus Stadium. Acquistandolo su Amazon avrai la possibilità di riceverlo direttamente a casa senza fare alcuno sforzo e, soprattutto, approfittando di un prezzo molto vantaggioso.

La storia dello Juventus Stadium

L'Allianz Stadium di Torino , conosciuto anche come Juventus Stadium, è uno degli impianti sportivi più moderni, tecnologici e all'avanguardia del mondo. E' lo stadio di proprietà della Juventus, società che inizia a coltivare questa idea già nel lontanto 1994, quando i bianconeri giocavano allo Stadio delle Alpi.

Il progetto diventa realtà nei primi anni 2000, quando si comincia a lavorare alla realizzazione dell'impianto. Nel 2011, l'8 settembre, va in scena l'inaugurazione dello stadio con un'amichevole organizzata tra Juve e Notts County, il club professionistico più antico al mondo da cui la Juve ha preso ispirazione anche per i colori sociali.

Da quel giorno lo Juventus Stadium è diventato il simbolo dei bianconeri, la casa che ospita ogni settimana le partite della Juve sia a livello nazionale che internazionale. La casa un po' di tutti i tifosi...