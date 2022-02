Sciarpa Juve ufficiale: scopri l'offerta

I tifosi juventini hanno ritrovato l'entusiasmo perduto grazie ai grandi colpi del mercato invernale: Vlahovic e Zakaria può possono rilanciare le ambizioni della Juve in campionato e in Champions League. A testimonianza di quanto la tifoseria bianconera sia emozionata per l'arrivo a Torino del nuovo bomber non solo il profilo social del giocatore è cresciuto in pochi giorni triplicando il numero di follower sui social ma anche i prodotti ufficiali della Juventus hanno subito un'impennata nelle vendite. Uno dei prodotti più cercati e acquistati sul web è la sciarpa ufficiale della Juventus.