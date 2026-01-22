L’Italia punta il Sei Nazioni: "Sogniamo!"

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Il conto alla rovescia è iniziato. Meno due settimane, poi prenderà il via il Guinness Sei Nazioni: il kick-off giovedì 5 febbraio, con Francia-Irlanda. Ieri, negli studi di Sky, il ct Quesada ha annunciato i 33 nomi dei convocati (primo raduno domenica sera a Verona) da cui verranno scelti i
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS