Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L’Italia punta il Sei Nazioni: "Sogniamo!"

Il ct azzurro Quesada alza la posta in palio: esordio il 7 febbraio con la Scozia
Walter Brambilla
1 min
L’Italia punta il Sei Nazioni: "Sogniamo!"© ANSA

Il conto alla rovescia è iniziato. Meno due settimane, poi prenderà il via il Guinness Sei Nazioni: il kick-off giovedì 5 febbraio, con Francia-Irlanda. Ieri, negli studi di Sky, il ct Quesada ha annunciato i 33 nomi dei convocati (primo raduno domenica sera a Verona) da cui verranno scelti i

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS