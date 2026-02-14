Tuttosport.com
Sei Nazioni, l'Italia mette paura all'Irlanda! A Dublino azzurri a un passo dal miracolo

Altra prestazione eccezionale dell'Italrugby dopo aver steso la Scozia all'Olimpico: i dettagli
2 min
Italia rugbySei Nazioni
Sei Nazioni, l'Italia mette paura all'Irlanda! A Dublino azzurri a un passo dal miracolo© EPA

Prima sconfitta nel Sei Nazioni per l'Italia. All'Aviva Stadium di Dublino, gli Azzurri di Gonzalo Quesada escono sconfitti con il finale di 20-13. Un risultato valido per la 2ª giornata del torneo e che segue il successo all'esordio contro la Scozia. Resta comunque l'ottima prestazione della Nazionale, che aveva chiuso il primo tempo avanti per 10-5. Questi i marcatori: Osborne (m, 17'), Garbisi (cp, 20'), Nicotera (m, 34'), Garbisi (tr), Conan (m, 42'), Baloucoune (m, 57') Crowley (tr), Crowley (cp, 63'), Garbisi (cp, 66'). Il calendario mette ora in programma la sfida con i campioni in carica della Francia in programma alle ore 16.10 del 22 febbraio presso lo Stadio Pierre Mauroy di Lilla.

Sei Nazioni: il calendario dell'Italia

  • 7 febbraio, Italia-Scozia 18-15
  • 14 febbraio, Irlanda-Italia 20-13
  • 22 febbraio, ore 16.10, Stadio Pierre Mauroy, Villeneuve-d'Ascq: Francia-Italia
  • 7 marzo 2026, ore 17:40, Stadio Olimpico, Roma: Italia-Inghilterra
  • 14 marzo 2026, ore 16:40, Millennium Stadium, Cardiff: Galles-Italia

Sei Nazioni: l'albo d'oro

  • Galles, 39 (ultima vittoria 2021)
  • Inghilterra, 39 (ultima vittoria 2020)
  • Francia, 27 (campioni in carica)
  • Irlanda, 24 (ultima vittoria 2024)
  • Scozia, 22 (ultima vittoria 1999)

