Svezia-Slovenia, ecco il pronostico del match

Indovina il risultato esatto di Svezia-Slovenia e vinci!

Ultima chance per gli scandinavi, scopri il pronostico

La Svezia ha un solo risultato utile per evitare la retrocessione in Lega C, conquistare i tre punti alla "Friends Arena" di Solna. La Slovenia lontano dai lidi amici con un solo gol fatto e 4 subiti ha fatto registrare una sconfitta con la Serbia (4-1) e un pareggio contro la Norvegia (0-0). Per le quote il segno 1 offerto a circa 1.75 sembra possibile ma se non si vogliono correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4.