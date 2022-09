Fluminense-Juventude, ok il Multigol Casa 2-4

Al "Maracana" la Fluminense, terza in classifica, dopo aver vinto per 2-1 sul campo del Flamengo si appresta a ricevere la Juventude fanalino di coda del campionato brasiliano. Ganso e compagni in casa con 27 reti all'attivo e 15 al passivo hanno fatto registrare 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte mentre la Juventude in trasferta ha totalizzato soltanto 7 punti in 13 gare.