Rangers-Liverpool, la quota del gol di Salah

Nel gruppo A di Champions League c'è soltanto una squadra che al momento può provare a contestare il primo posto del Napoli. Il Liverpool , secondo a tre lunghezze di distanza dal club partenopeo, si appresta a giocare contro i Rangers , squadra battuta soltanto pochi giorni fa ad Anfield per 2-0. I " Reds " tra la sconfitta subita al " Maradona " con il Napoli (4-1) e la vittoria con i Rangers hanno fatto registrare il successo per 2-1 contro l' Ajax .

Il ruolino di marcia della compagine scozzese invece recita tre sconfitte su tre condite da ben 9 gol al passivo e nessuno all'attivo. I Rangers hanno perso in rapida successione con Ajax (4-0), Napoli (3-0) e Liverpool (2-0).

Match a luci "Reds", scopri il pronostico

Dopo il "2-0" dell'andata per l'undici allenato da Klopp non dovrebbero esserci grossi problemi a ripetersi all'Ibrox Stadium di Glasgow. Il segno 2 è proposto mediamente a poco più di 1.35 mentre l'1 paga oltre 8 volte la posta. "Momo" Salah ancora a segno? Una rete del fuoriclasse egiziano vale doppio.

Volendo ipotizzare un gol dei Rangers è lecito provare il risultato esatto multiplo "0-2; 1-2; 0-3; 1-3" in lavagna a 2.45.