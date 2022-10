Pronostico Barcellona-Inter, sfida nella sfida Lewandowski-Lautaro

Da Barcellona a Barcellona: al Camp Nou l' Inter di Simone Inzaghi vuole chiudere in positivo il bilancio settimanale facendo risultato contro gli spagnoli nella quarta giornata del gruppo C di Champions .

Barcellona-Inter, Lewandowski sfida Lautaro: fai il tuo pronostico

Partita da Over al Camp Nou

Al Meazza un guizzo di Calhanoglu ha risolto il match contro il Barça, lasciato a tre punti, con l'Inter che ha preso l'ascensore salendo al secondo piano (secondo posto in classifica) a quota 6. Facile intuire che al Camp Nou i nerazzurri troveranno un ambiente a dir poco caldo e una squadra motivatissima a vincere.

Di recente però gli spagnoli non hanno brillato: vittorie sofferte contro Maiorca e Celta, in mezzo il ko di San Siro. Allargando la panoramica alle nove gare ufficiali disputate in stagione dal Barça, si nota la presenza del No Goal in ben otto occasioni. Per le quote però l'inversione di tendenza è dietro l'angolo. L'opzione Goal si gioca mediamente a 1.75 e ancor più probabile, per i bookie, è l'Over 2,5 proposto a 1.55.

Marcatori, le quote di Lewandowski e Lautaro

Ingabbiato al Meazza, appannato col Celta. Robert Lewandowski ha un po' tirato il fiato dopo una lunga striscia di gare (eccezion fatta per la parentesi col Bayern) con almeno un gol segnato. Il polacco resta tuttavia il pericolo numero uno per la retroguardia nerazzurra e un suo gol in qualsiasi momento della sfida si gioca a 1.75.

Sponda Inter occhi puntati su Lautaro Martinez, che tre anni fa colpì a freddo il Barcellona sempre al Camp Nou. Un sigillo del Toro nei 90' minuti renderebbe 4.50 volte la posta.