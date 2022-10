Scommesse Juve-Empoli, Vlahovic in gol? Cosa dicono le quote

Martedì la Juve di Allegri si gioca la sopravvivenza in Champions col Benfica ma l'impegno di campionato contro l'Empoli non va trascurato. La sfida dello Stadium inaugura l'11ª giornata di Serie A, ecco alcune statistiche del match che danno la possibilità di mettere in luce alcuni esiti legati alle scommesse.