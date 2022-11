Real Madrid-Celtic, per le quote "Blancos" favoriti al "Bernabeu"

I più "forti" molto difficilmente tendono a commettere errori per due volte consecutive. Il Real Madrid , campione d'Europa in carica, dopo aver perso per 3-2 sul campo del Lipsia ha bisogno di una vittoria contro il Celtic per garantirsi il primo posto del gruppo F .

La squadra allenata da Carlo Ancelotti nelle prime due gare disputate al "Bernabeu" in questa edizione della Champions League ha battuto prima il Lipsia per 2-0 e poi lo Shakhtar per 2-1 mentre gli scozzesi in trasferta dopo aver pareggiato per 1-1 contro l'undici ucraino ha perso per 3-1 contro quello tedesco.

Per le quote non sembra esserci partita

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei "Blancos". Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna solamente a poco più di 1.20 mentre il successo ospite è proposto a poco più di 11.

Il Real Madrid ha senza dubbio le carte in regola per poter conquistare i tre punti contro una squadra che anche in caso di vittoria non potrà evitare di terminare la fase a gironi al quarto posto. La "combo" che lega il segno 1 al Multigol 2-5 moltiplica la posta per circa 1.50.