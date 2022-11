M'gladbach-Stoccarda, le quote sorridono ai "Die Fohlen"

L'anticipo della 13ª giornata di Bundesliga mette a confronto due squadre posizionate nella parte medio bassa della classifica. Il M'gladbach , undicesimo, dopo le prime 12 gare disputate in campionato ha un vantaggio di 5 punti sullo Stoccarda quart'ultimo.

Entrambe le compagini nelle ultime settimane hanno dato spettacolo in campo, i "Die Fohlen" nelle precedenti cinque partite di Bundesliga hanno fatto registrare sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 mentre lo Stoccarda ha addirittura centrato l'Over 3,5 in 5 delle ultime 7 gare di campionato.

Indovina il risultato esatto di M'gladbach-Stoccarda e vinci!

Molte reti in vista al "Borussia-Park", scopri il pronostico

Al "Borussia-Park" ci sono tutti i presupposti per assistere a un match molto divertente. Il M'gladbach ha segnato la bellezza di 13 reti nelle prime 6 gare disputate davanti al proprio pubblico mentre lo Stoccarda in trasferta ha incassato 12 gol in 5 partite.

Le quote sorridono ai padroni di casa ma occhio a quel segno X che Thuram e compagni non hanno ancora mai fatto registrare nei lidi amici. Lo Stoccarda in trasferta ha terminato ben 2 delle 5 gare fin qui disputate sul punteggio di 2-2, al "Borussia-Park" la "combo" 1X più Multigol 2-5 vale mediamente 1.65.