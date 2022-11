Ligue 1, il pronostico di Troyes-Auxerre

Il programma della 14ª giornata di Ligue 1 si apre allo " Stade de l'Aube ". Il Troyes la scorsa settimana è riuscito a mettere in difficoltà una squadra del calibro del Psg , la compagine allenata da Bruno Irles nonostante fosse riuscita a trovare per due volte il gol del vantaggio grazie a una doppietta di Balde è uscita sconfitta dal " Parco dei Principi " per 4-3.

L'Auxerre, prossimo avversario del Troyes, con l'1-0 inflitto in casa all'Ajaccio ha messo la parola fine a un digiuno di vittorie che andava avanti da ben 8 giornate consecutive. L'undici di Christophe Pelissier lontano dai lidi amici non sta raccogliendo buoni frutti, nelle prime 6 trasferte di campionato è riuscito a totalizzare soltanto 3 punti frutto di un successo (2-1 alla 3ª giornata sul campo del Montpellier) e 5 sconfitte.

Le quote sorridono a Balde e compagni, scopri il pronostico

Per le quote la prestazione offerta al "Parco dei Principi" è un ottimo biglietto da visita per il Troyes. I padroni di casa partono con i favori del pronostico (il segno 1 è in lavagna a poco più di 1.90 mentre il "2" si gioca a circa 3.95) e contro una squadra che in trasferta viaggia a una media di 2,66 gol subiti a partita potrebbero andare a segno per più di una volta.

Le ultime tre gare interne del Troyes sono sempre terminate in parità. La vittoria di Balde e soci può starci ma per correre meno rischi sembra prudente provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.