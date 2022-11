Fiorentina-Salernitana, il pronostico del match

Fiorentina pronta a mettere la freccia. La " Viola " dopo aver battuto in trasferta Spezia (2-1) e Sampdoria (2-0) torna a giocare in casa contro una Salernitana che vanta soltanto un punto in più.

Per superare i campani in classifica Jovic e compagni dovranno fare attenzione a non sottovalutare l'impegno, i granata in campionato hanno perso soltanto una volta (2-0 al Meazza contro l'Inter) nelle ultime cinque giornate. Piatek e soci nelle restanti 4 gare disputate hanno fatto registrare tre vittorie (2-1 con il Verona, 1-0 con lo Spezia e 3-1 contro la Lazio) e un pareggio (2-2 in casa con la Cremonese).

Fai ora i tuoi pronostici!

Statistiche a confronto, scopri il pronostico

Osservando i ruolini di marcia delle due squadre in campo si notano diverse curiosità interessanti. La Fiorentina al "Franchi" prima di perdere contro Inter (4-3) e Lazio (4-0) era rimasta imbattuta per 4 gare consecutive nelle quali aveva incassato soltanto 3 reti (da segnalare i pareggi contro squadre del calibro di Napoli e Juventus).

La Salernitana in trasferta viaggia a una media di un gol esatto realizzato a partita, 11 invece le reti al passivo. Sia i toscani, in casa, che i campani, in trasferta, non hanno mai terminato un incontro con esattamente tre gol al novantesimo. La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-3 paga circa 2.30.