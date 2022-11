Torino-Sampdoria, il pronostico del match

Per le quote la squadra allenata da Juric ha le carte in regola per conquistare i tre punti

08 . 11 . 2022

© Marco Canoniero

Il programma della 14ª giornata di campionato mette a confronto Torino e Sampdoria. I granata sono reduci dalla sconfitta subita sul campo del Bologna (2-1) mentre i blucerchiati nell'ultima partita disputata hanno perso per 2-0 contro la Fiorentina. La compagine allenata da Ivan Juric in casa difficilmente subisce gol, nelle prime 6 gare interne del torneo il Torino vanta soltanto 4 reti al passivo. Tra i risultati fatti registrare da Vlasic e compagni davanti al proprio pubblico ci sono da segnalare il recente successo per 2-1 contro il Milan e il pareggio a reti bianche contro la Lazio. Indovina il risultato esatto di Torino-Sampdoria e vinci! Granata favoriti, scopri il pronostico Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del club granata. Il segno 1 è proposto mediamente a poco più di 1.60 mentre il "2" è in lavagna a circa 5.70. Sono soltanto 4 le reti segnate dalla Sampdoria in trasferta, da non escludere il pacchetto che comprende i seguenti risultati esatti "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" proposto a 2.75. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Vlasic torna sulla terra Il Torino su Shomurodov Tutte le news di Scommesse

