Pronostico Sakaryaspor-Rizespor, ecco la quota del pareggio

Campionato turco , seconda divisione. Il Rizespor , squadra retrocessa lo scorso anno dalla massima serie, gioca in trasferta contro il Sakaryaspor . I padroni di casa con una vittoria aggancerebbero i rivali a quota 18 punti in classifica .

Calcio turco, fai i tuoi pronostici

Sakaryaspor e segno X: chi l'ha visto?

Il Sakaryaspor in 12 gare giocate ha segnato 18 reti subendone 21, squadra dunque piuttosto spregiudicata e votata all'Over 2,5. Al contrario, il Rizespor (9 gol fatti e 5 al passivo in sei trasferte) tende spesso e volentieri a chiudere i suoi incontri con massimo due reti complessive.

Il dato forse più interessante lo regala però il Sakaryaspor, rimasta l'unica squadra a non aver ancora mai pareggiato. Per le quote non ci sono favoriti in questo incontro, che si annuncia quindi equilibrato.

Inutile dire che il pareggio, offerto mediamente a 3.20, rappresenta una scelta coraggiosa ma intrigante.

In alternativa si può considerare il Goal, reperibile intorno all'1.70.