Premier League: il pronostico e le statistiche di Everton-Brighton

Nel recente ruolino di marcia del Brighton invece si nota l'assenza del segno X da ben 6 incontri consecutivi. I "Gabbiani" sono in gran forma e prima di perdere per 4-2 contro l'Arsenal avevano conquistato 9 punti nelle precedenti 4 giornate.

Guarda le statistiche di Everton-Brighton e vinci!

Partita equilibrata al "Goodison Park", scopri il pronostico

L'Everton in campionato con 13 gol all'attivo e 20 al passivo non ha mai chiuso un match con più di 3,5 reti al novantesimo. Il Brighton ripete l'esito Goal da ben 6 partite di fila ed in trasferta ha fatto registrare l'Over 3,5 in 4 incontri su 8. Quote equilibrate, il segno 1 si gioca a 3.45 mentre il "2" paga mediamente 2.15. Il "cluster" che comprende i seguenti risultati esatti: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" vale 2.70.