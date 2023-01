Pronostici Serie B, al "Barbera" si gioca Palermo-Bari

Serie B , 21ª giornata. Il turno si apre con un match che spesso, in passato, trovava posto in serie A e che, in quest’ottica, vede sicuramente più interessati i pugliesi rispetto ai siciliani. Il Bari , infatti, occupa il quarto posto in classifica con tre sole lunghezze di ritardo dalla coppia formata da Reggina e Genoa che, appaiate, sono in seconda posizione.

Il pensiero alla promozione diretta dunque non manca ma, per restare in corsa e puntare a questo obiettivo, diventa vietato perdere punti per strada. Il Palermo, al contrario, ha tre punti di margine sulla zona playout e, di conseguenza, ha comunque validi motivi per mettere fieno (ossia punti) in cascina.

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre in campo

Le premesse per un match dove può accadere di tutto non mancano al punto che anche le quote risultano molto equilibrate. Il segno “1” e il segno “2” pagano approssimativamente allo stesso modo ed anche il premio per l’X non si discosta poi molto dagli altri due. L’annotazione statistica non può mancare e, a questo proposito, l’attenzione cade sulla combo “Goal primo tempo più Goal secondo tempo”. Il Palermo (che vanta più “NoGoal” totali che “Goal”) l’ha già fatta registrare in 3 occasioni mentre il Bari (che vanta più “Goal” totali che “NoGoal”) in… nessuna.