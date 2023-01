Liga, il pronostico e le statistiche di Maiorca-Celta

Poco alla volta anche il massimo campionato spagnolo si avvicina al giro di boa. Il penultimo turno del girone di andata si apre con la sfida, non certo di alta classifica, tra Maiorca e Celta . La formazione isolana viaggia a metà classifica in acque, per il momento, abbastanza sicure mentre l’undici di Vigo , al contrario, è a ridosso della zona retrocessione con una sola lunghezza di margine rispetto alla terz’ultima.

Celta, difesa da rivedere in trasferta

Nonostante questa differenza di posizione per le quote non c’è troppa differenza nella valutazione delle due squadre con l’1 e il “2” che quasi si equivalgono anche se il Celta nelle ultime dieci giornate ha battuto (e di misura) solo il fanalino di coda Elche (per il resto cinque sconfitte e quattro pareggi) mentre il Maiorca , sempre negli ultimi dieci turni, ha vinto in quattro occasioni (superando avversari del calibro di Valencia, Villarreal, Atletico Madrid e Valladolid) a cui vanno aggiunti due pareggi e quattro sconfitte.

L’elemento che può fare la differenza nella valutazione di questo delicato anticipo potrebbe essere anche il numero di reti realizzate dalle due squadre. Per il Maiorca sono finora sei fatte e sei subìte in casa mentre per il Celta sono cinque fatte e ben quindici subìte in trasferta.