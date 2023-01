Pronostici Bundesliga, alla "Mewa Arena" c'è Mainz-Dortmund

Come in tutti i campionati anche in Bundesliga ci sono squadre che stanno faticando a confermare il rendimento della passata stagione. Il Dortmund , reduce da un secondo posto conquistato nel campionato 2021/2022, nelle prime 16 giornate è riuscito a totalizzare solamente 28 punti, un "bottino" che al momento sta tenendo la compagine giallonera fuori dalla zona Champions .

La squadra allenata da Edin Terzic nella prima gara ufficiale del 2023 ha battuto per 4-3 l'Augsburg ma nelle precedenti 15 partite disputate in Bundesliga ha fatto registrare soltanto 8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte (29 reti all'attivo e 24 al passivo).

Sulla carta Jude Bellingham e compagni dovrebbero comunque avere le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia di un Mainz che non ha mai centrato il successo nelle precedenti cinque giornate. Il club biancorosso inoltre in casa ha conquistato i tre punti soltanto in due match su otto.

Dortmund favorito ma... scopri il pronostico

Il trionfo del Borussia Dortmund in questo incontro moltiplica la posta mediamente per 2.35. Da sottolineare però il fatto che l'undici di Edin Terzic non ha ancora mai pareggiato in trasferta mentre il Mainz in casa ha fatto registrare il segno X in ben 4 occasioni. Per cautelarsi si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5.