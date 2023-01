Pronostico Bologna-Spezia, le statistiche del match

In Serie A la prima gara del girone di ritorno mette di fronte Bologna e Spezia dove i tre punti possono risultare assai utili in chiave salvezza anche se, a guardare la classifica, entrambe le squadre al momento vantano un vantaggio rassicurante (soprattutto gli emiliani) sul Verona terz’ultimo. Nonostante ciò bisogna sempre guardare avanti e, proprio per questo, eventuali passi falsi anche in un momento apparentemente tranquillo potrebbero poi risultare decisivi più avanti quando, magari, le cose prendono una piega diversa.

I numeri di Bologna e Spezia

Comunque, considerazioni filosofiche a parte, alla fine sono i numeri che possono aiutare ad inquadrare meglio una sfida come questa. Il Bologna viaggia con cinque lunghezze di vantaggio rispetto allo Spezia (23 contro 18) e, a parità di reti subìte (30 per entrambe), i rossoblù ne hanno realizzate qualcuna in più (24 contro 17).

In casa la formazione emiliana ha perso due volte e proprio due sono le vittorie in trasferta dei liguri (entrambe conseguite nelle ultime due esibizioni “fuori” contro Verona prima e Torino poi) che però, lontano dal Picco, non hanno ancora mai fatto registrare un pareggio. Il Bologna viene da tre esiti “Goal” consecutivi mentre lo Spezia da tre “NoGoal” e tre “Under 2,5” di fila.

Per la cronaca il risultato esatto fatto registrare più spesso dalla squadra di Thiago Motta è l’1-1 collezionato per ben quattro volte e tutte e quattro volte in casa. Non è da meno la compagine guidata da Luca Gotti che pure ha nel 2-2 il risultato più frequente (quattro volte all’attivo) anche se, come accennato prima, è arrivato quattro volte nel proprio stadio visto che l’X in trasferta per lo Spezia ancora non si è visto. E le quote? Per loro il match è più indirizzato verso la formazione di casa con gli altri due segni offerti a poco meno (l’X) e a poco più (il “2”) del doppio rispetto all’1.