Lazio-Fiorentina, le statistiche e il pronostico del match

La Fiorentina (solo 2 successi fuori casa) in campionato è reduce da una doppia sconfitta (2-0 con la Roma e 1-0 con il Torino).

La Lazio parte favorita

Per le quote la Lazio parte favorita, il segno 1 moltiplica la posta per 2.10 mentre lo scenario che vede la "Viola" di Vincenzo Italiano uscire imbattuta da questo match (doppia chance X2) si gioca mediamente a 1.70. Per non correre troppi rischi si può provare la “combo” 1X più Over 1,5 al 90’.