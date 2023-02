Coppa di Francia, ecco il pronostico e le statistiche di Lorient-Lens

Gli ottavi di finale di coppa di Francia si chiudono allo Stade du Moustoir di Lorient . La compagine arancionera dopo aver eliminato il Bastia ai calci di rigore (1-1 al 90') si appresta a ricevere un Lens che nel precedente turno di coppa ha battuto il Brest in trasferta per 3-1.

Prendendo i numeri fatti registrare dalle due squadre nelle prime 22 gare di campionato si nota subito come il Lorient (settimo) sia un club che in casa tende spesso a segnare e subire molte reti. Ibrahima Kone e compagni nelle prime 11 partite di Ligue 1 disputate davanti al proprio pubblico hanno centrato per 8 la "combo" Goal+Over 2,5 (16 reti all'attivo e 14 al passivo).

Il Lens (terzo) in trasferta invece con 12 gol realizzati e 8 subiti ha terminato ben 8 incontri su 11 con al massimo due reti al novantesimo. Da segnalare comunque che i giallorossi lontano dai lidi amici hanno chiuso la bellezza di 6 match con entrambe le porte violate al triplice fischio.

Può starci il Goal ma in alternativa...

L'ultimo confronto tra le due compagini risale al 31 agosto scorso, il Lens (padrone di casa) in quell'occasione riuscì ad imporsi con uno schiacciante 5-2. Al momento però nessuna delle due formazioni sembra trovarsi al "top" della forma, il Lorient nelle precedenti 5 gare interne ha fatto registrare soltanto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre il Lens in trasferta è reduce da 4 match terminati in parità. Il Goal proposto a 1.80 non si può escludere del tutto ma se non si vogliono correre grossi rischi si può spostare l'attenzione verso la "combo" Under 1,5 Casa+Over 0,5 Ospite. Un tale scenario moltiplicherebbe una qualsiasi puntata per circa 1.60.