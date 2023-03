Spezia-Verona, ecco il pronostico del match

Buona la prima di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia . La compagine bianconera , quart'ultima con 20 punti totalizzati nelle prime 24 giornate, dopo aver pareggiato per 2-2 in trasferta contro l' Udinese si appresta a ricevere un Verona terz'ultimo a quota 17.

I liguri in casa prima di perdere per tre volte consecutive contro squadre del calibro di Roma (2-0), Napoli (3-0) e Juventus (2-0) avevano sempre conquistato almeno un punto in 8 delle precedenti 9 gare interne del torneo (2 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta).

L'Hellas non ha ancora mai vinto in trasferta, i gialloblù con 6 reti all'attivo e 16 al passivo hanno fatto registrare soltanto 4 pareggi e 7 sconfitte.

Lo Spezia può andare a segno

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa che con la spinta del proprio pubblico hanno già dimostrato in più occasioni di saper colpire. Il segno 1 paga circa 2.68, la "X" è in lavagna a 3.10, il "2" invece è proposto a 2.75. Lo Spezia è sempre rimasto a secco nelle ultime 3 gare disputate al "Picco", da provare in controtendenza il Multigol Casa 1-2 a 1.55. Intriga la "combo" 1X+Over 1,5 offerta a 1.95.