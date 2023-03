Scommesse Serie A: in Sampdoria-Salernitana le statistiche dicono che...

La scorsa settimana la Sampdoria , a causa della sconfitta rimediata sul campo della Lazio (1-0) e al contemporaneo successo della Cremonese contro la Roma , è scivolata all'ultimo posto in classifica. La compagine blucerchiata ora proverà a rialzare la testa a Marassi contro una Salernitana che in trasferta vanta la peggior difesa esterna con 26 gol al passivo.

Zero successi a Marassi

Il ruolino di marcia interno della Sampdoria recita soltanto 3 pareggi e 9 sconfitte. La possibilità che Manolo Gabbiadini e compagni riescano a vincere per la prima volta davanti al proprio pubblico si gioca a 2.25 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4.

Sia la Sampdoria (in casa) che la Salernitana (in trasferta) non hanno ancora mai regalato l'accoppiata "X primo tempo/1 finale". Un tale scenario moltiplicherebbe per 5.30 una qualsiasi puntata.